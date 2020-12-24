爭議已久的大陸奧運游泳金牌名將孫楊拒絕世界反禁藥組織檢驗禁藥而遭到國際體育仲裁法庭(CAS)禁賽8年一事，孫楊團隊狀告CAS所在的瑞士最高法院，外界原本以為孫楊翻盤機率渺茫，沒想到今日驚傳瑞士最高法院撤銷CAS判決，理由是CAS主席先前疑似種族歧視言論，這個撤銷判決讓孫楊重新看到明年東京奧運參賽希望。

孫楊這起事件本來就存在這很大的爭議，起由是孫楊不願讓WADA人員進行採檢採檢禁藥，進而引發衝突，世界游泳總會先祭出處分，孫楊告上CAS，然而CAS的世紀法庭辯論反而讓孫楊更加不利，最終CAS開罰禁賽8年，這個禁賽令等同宣告終結孫楊運動員生涯。

因此孫楊的律師團決定走最後一步，就是告上CAS所在地的瑞士最高法院，企圖翻盤扭轉頹勢，可惜外界都不看好，因為任何一方面都對孫楊不利。

沒想到擔任CAS仲裁小組主席的意大利人弗拉蒂尼在今年早些時候發表過對大陸虐待動物行為不滿的言論，孫楊律師指出此人的種族歧視言論，導致整個事件有了180度翻轉局面，最終瑞士最高法院作出撤銷CAS針對孫楊禁賽8年的處分令，這意味著孫楊參加東京奧運會迎來了轉機。

不過，雖然瑞士最高法院已經撤裁，但是CAS是否認可或者需要重審，再者就是國際泳總如何表態，這都仍是需要等待一段時間，孫楊想要重返奧運賽場還有一段長遠的路要走。

(中時 )