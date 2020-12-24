今天就是耶誕夜，許多人選擇用交換禮物活動來應景，不過為了增加趣味，常常會以「看似無用卻有用」、「家裡用不到」等主題來送禮。一名網友分享，在火車站見到一名男子抱著馬路上常見的「小黃柱」，忍不住好奇一問，結果竟然是「交換禮物」！

一名女網友在Dcard發文表示，從高雄車站要回嘉義的時候，看到一名男子大腿上抱著一根路邊會出現的「小黃柱」，因為太好奇，原PO鼓起勇氣問男子到底在哪裡買的，結果對方表示是交換禮物，並且特地從包包拿出附的螺絲給原PO看。

原PO表示男子從頭到尾都很鎮定的回覆他的問題，雖然原本就猜是交換禮物，但男子氣場淡定到讓原PO以為他真的要買回去修柱子！一路上對方「就這樣提著這根走到火車站真的很鬧，各位看完應該知道聖誕節可以怎麼送了吧」。

眾多網友看了笑翻，紛紛回應：「這比小心地滑還爛」、「這個很鬧，可以當地獄禮物交換」、「好像有人送過三角錐」、「好好笑好地獄 到底可以放在哪裡？？？」、「我還收過斗笠跟蓑衣」、「妳一定沒看過交換送鏟子的，大支的那種」、「換到的可以加入鬼殺隊了 車柱」。

有人問哪裡買得到，有網友認真回：「那個小黃柱的名稱叫做『回復型防撞桿』不過還有很多講法，一隻大約600，另外雖然網路上很多地方都有賣，但如果你想買相關交通的東西的話可以找道路交通安全營造有限公司的各家廠商，例如你想要在你的房間桌上裝一面馬路上的反射鏡呀或是想在家裡樓梯口設紅綠燈，都可以買的到唷！」。

(中時新聞網)