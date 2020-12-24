大湖國中規畫系列課程讓學生了解高齡化與長照議題，24日與華山基金會寒冬送暖合作，由45名師生親自下廚做便當贈獨居老人。（巫靜婷攝）

去年國中會考作文題目談「青銀共居」，要考生思辨高齡化議題，考倒不少人，苗栗縣大湖國中為了讓學生了解少子化、高齡化問題，將長照關懷活動結合服務學習課程，24日由45名師生親自下廚準備至少50份便當，送愛到獨居老人家中，學生一邊量血壓、一邊與老人家話家常，在寒冬中注入一股暖流。

大湖國中規畫系列課程讓學生了解高齡化與長照議題，24日與華山基金會寒冬送暖合作，由45名師生親自下廚做便當贈獨居老人。（巫靜婷攝）

大湖國中師生到華山基金會服務的獨老個案家中，送上耶誕卡片及熱呼呼的便當，並由學生發揮在校所學為獨居老人量血壓，了解健康狀況。（巫靜婷攝）

大湖國中師生到華山基金會服務的獨老個案家中，送上耶誕卡片及熱呼呼的便當。（巫靜婷攝）

大湖國中規畫系列課程，融入長期照顧、健康管理、家庭資源管理等議題，讓學生分組討論青銀世代如何共處、共創、共居，為了學生落實回饋社會，今年與華山基金會合作，學生們在老師指導下，發想菜單、募集食材經費，24日親自下廚，學生們分工合作清洗食材、切菜、烹煮，再送給獨居老人分享。

輔導主任楊明獻指出，學校曾和醫院合作開課了解長照，首次舉辦老人送餐活動，希望從學校做起，鼓勵學生關懷、服務在地老人，讓國安危機「少子化、高齡化」更受重視。學生24日在老師陪伴下，由華山基金會帶路到獨老家中，分送食物、手作耶誕卡片及衣物資源，並協助量血壓關懷獨老健康狀況。

國二學生徐育琪表示，高齡化社會，年輕人在外工作也要多關心老人，被孝順是開心的，能讓他們的生活多些樂趣，拜訪獨老關心他們的身體狀況，提醒他們注意保暖，也反思自己要多孝順父母和爺爺。學生王雅鈴說，大家烹調特別注意清淡，奶奶曾教她煮菜，如果家人沒空，自己也會下廚煮給他們吃。

(中時 )