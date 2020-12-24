【愛傳媒滾動力頻道專欄】「最佳新人獎，入圍的有⋯⋯」長期觀看三金典禮的粉絲一定對這個聲音不陌生，這是以典禮司儀的身份被大眾所喜愛的聲音工作者「德仔」。

每每在德仔沉穩帶有隆重感的嗓音之後，就是令人屏息的得獎者公佈橋段，這個聲音一度走進劇場，走向廣播台，然而講起他從事最久的職業，卻是觀眾相對陌生的廣告配音員角色。

聊起司儀和廣告配音的差異，雖同以聲音為業，相比受人矚目的司儀，「廣告配音員的聲音應該要躲在產品背後，襯托商品，而不是為人所熟知！」德仔老師正色分享。

「但它們也有共同點，兩者背後都帶有角色設定，包含連現在受訪，我都有一個正穿著的角色！」

回想從哪一個階段，慢慢培養出標準而條理清晰的口語能力，德仔講起國小常隨著母親進出電台，也因此獲得機會錄製幾段廣播劇，「我還有一個從小養成的習慣，只要騎車經過招牌，我一定會跟著讀字！」

在環境與自我訓練的培養裡，結合在廣播主持的經驗裡習取的控場和抗壓性，如今的德仔，常是拿起陌生的稿子馬上信手捻來，這樣的臨場反應不僅應用在配音，更是進入狀況百變的典禮現場時，多能鎮定應對的原因。

名列資深配音員的身份，德仔最常被問起怎麼在同一份專業裡長年投注熱情，「其實訓練平常心是我一直以來的課題，但單就何以走配音這行這麼久，其實對我來說配音就是件很好玩，很讓人舒心的事情，我很幸運一直在做喜歡的事，不像歷經奮戰，而是自然而然走到了這裡。」

話語輕巧落地，訪談之間，德仔老師卻同時談起自己殷切期盼「聲音導演」能成為業界注重其專業的一環，當聲音的技術和語速都能在創作之間，視為作品重要區塊，才能帶出長久優質的聲音品質，在這一層又一層苦口婆心的話語遞進中，德仔也讓大眾看見，所謂「自然而然」的姿態背後，埋藏多少行內不斷打磨積累，方能滋生的領會。

作者為影片創作頻道

照片來源：滾動力頻道截圖。

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(中時新聞網)