【愛傳媒簡秀枝專欄】原來，疫情，成就許多人和許多事。12月23日收到朱平與陳郁敏寄來的「非零農場黒米」的聖誕禮物，愛不釋手，想必好吃，明早可以作個黒米稀飯，暖暖老公的胃。

陳郁敏附了小紙條說，今年是很特別的一年，因為疫情的關係。她大部分的時間都待在台灣，於台北台東兩地居生活。因此，多了一些時間給自己，實現了她多年的願望—爬嘉明湖、騎自行車環島，認識了台灣這片美麗的土地。

陳郁敏特別強調，姓和伴侶朱平在台東的「非零農場」，不使用除草劑、殺蟲劑，透過復耕土地，讓生態自環境裡重新長出。

這樣的景象，對她們來說，是最好的景觀投資，也是對土地溫柔的態度。因此，在收成成之餘，與好朋友們分享「三分之一米」。

所謂三分之一米，是天然生成的有機米，1/3給蟲吃，1/3給鄰居好友吃，另1/3給自己吃。

她們相信，友善對待週遭，天地共存，這樣的米產，粒粒見真情。禮雖輕，但情意重，大家一定會珍惜。手握著這一包從東台灣長途跋踄而來的黒米，感受1/3下的友誼，暖暖滋味，就在其中。

台灣的人情味與昂揚生命力，彷彿在這次疫情，中，讓大家找到更多表達關心、以及接受幸福的方式。

作者為典藏雜誌社社長

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(中時新聞網)