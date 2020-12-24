雖然美國總統多次揚言要指派特別檢察官，針對拜登兒子韓特（Hunter Biden）的稅務案進行調查，不過遭前任司法部長巴爾（Bill Barr）稱「當前沒有必要」；不過，就在巴爾屢次與川普唱反調而被辭職後，司法部又再次掀起針對韓特稅務案成立的特檢的想法，且《福斯新聞》引述2名知情人士透露，司法部認定「有必要」針對韓特案成立特檢。

報導指出，被川普點名必須在聖誕節前辭職的巴爾在上周表示，聯邦機構早就在調查韓特的稅務案，「看不到有特別理由」需成立特檢調查該案。不過1名知情人士透露，成立特檢追殺韓特的想法，在巴爾離開後又再次於司法部內傳開，並表示該案「現正討論中，但尚未做出決定」。

另外1名消息人士也表示，司法部高層相信成立特檢「是有必要的」，不過勢必會面臨司法部長與美國總統之間潛在的利益衝突，「新總統即將上任，而他所指派的司法部長會調查他的兒子嗎？這是教科書上的衝突問題」。對此，拜登在22日的記者會上被問到此一問題時，向媒體保證「美國的司法部長不是總統的律師，我會指派某位執行美國法律的人擔任司法部長，而不是遵從我想法的人」。

即將成為拜登的白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）也在本周表示，拜登不會與任何一位司法部長候選人討論他兒子的調查案。

至於暫代巴爾職位的代理司法部長羅森（Jeffrey Rosen）也曾表示，未來會根據法律基本以及事實調查韓特稅務案。法界人士認為，羅森身為美國律師公會的領導人物，他會與之前的司法部長大不相同。

巴爾一向是外界眼中的川普忠臣，他在2019年2月的川普「通烏門」調查案中與川普站在同一邊，不過美媒《國會山莊》報分析，部分共和黨人相信巴爾「被離職」，其實是自已想與一再無根據地聲稱大選遭竊的川普劃清界線；而川普在大選連任失利後，一再施壓司法部加強調查拜登與選舉舞弊。

(中時新聞網)