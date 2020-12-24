新北市永和警分局秀朗派出所警員協助老婦人返家。（永和警分局提供）

新北市永和警分局秀朗派出所接獲民眾報案，有名老婦人從傍晚坐在永元路與秀朗路口的店家門口已坐了6小時，只能報案請求警方協助，警員王柏霖、許晉嘉接獲報案後，立即到場處理。

警員發現老婦人年紀老邁，身上衣物單薄，外面氣溫又相當寒冷，於是趕緊將老婦人在回所內休憩並提供熱茶與點心為老婦人補充體力，經詢問老婦人卻說不出詳細地址且身上也無證件，在休憩過程中員警也透過警政系統人臉辨識後經分析比對出身分為90歲連姓老婦人。

警方查出，老婦人居住在永和區豫溪街，員警立即聯繫家屬前來接送返家，家屬到場時稱母親於下午2時許出門要去買東西至深夜12時還未返家，經遍尋不著正要報警協尋突接到警方電話說其母親在秀朗派出所，家屬到達派出所時頻頻感謝警方暖舉，讚許警方為民服務的作為。

永和警分局呼籲，近日天氣寒冷，請民眾多加關懷家中長者，適時添加衣服保暖，也避免讓其單獨外出，也希望民眾能踴躍伸出熱情的雙手主動關懷，或許因為您的適時伸出援手，能協助他找到回家的路！

(中時 )