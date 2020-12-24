被動元件供給吃緊，且國巨(2327)集團旗下奇力新電子(2456)與凱美電機(2375)分別收購帛漢及旺詮，今天被動元件攻勢再起，凱美因市場預期合併旺詮可望搭上被動元件漲價題材，明年營收及獲利看好，股價以漲停板作收，創下2018年7月9日以後新高，華容(5328)、九豪(6127)挾低價優勢漲停，國巨亦站回500元關卡。

上游原物料價格漲不停，且聖誕節及農曆年前備貨需求湧現，遠距生活、宅經濟、車用及5G手機相關產品訂單強勁，但缺工問題影響各廠生產，致使被動元件供給吃緊，市場預期，被動元件價格可能在明年初調漲，以反應上游成本。

除漲價蠢蠢欲動，國巨集團再度進行資源整合，奇力新電子與凱美電機董事會決議，奇力新預計以28億元現金取得凱美子公司-帛漢公司100%股權，而凱美預計以50億元現金取得奇力新之子公司-旺詮公司100%股權，雙方預計於2021年1月底前完成交割程序；交割完成後，奇力新可整合電感及帛漢網路變壓器，提供客戶客製化模組解決方案，凱美取得旺詮後，產品線將從鋁電容延伸至晶片電阻，生產據點也可擴大至馬來西亞，未來兩家公司將更聚焦核心技術研發及高附加價值產品開發，提供客戶全方位零組件解決方案。

被動元件漲聲響起，吸引資金湧入，國巨站回500元關卡，凱美亮燈漲停，華新科(2492)、大毅(2478)等同步收高。

(時報資訊)