聖誕節小朋友最期待的就是聖誕老人能親自送上心夢寐以求的禮物，信義房屋今年推出｢聖誕老公公來囉｣特別企劃，由分店同仁穿著聖誕老人裝，親自替爸媽送禮物給小朋友，替小朋友圓夢，而沒有準備禮物的家長也可透過信義房屋社區幫報名「小熊毛巾DIY｣，與小朋友在聖誕節時一同享受歡樂的親子時光。回顧2020年，包含萬聖節、中秋節…等，信義房屋都與社區同在，共舉辦了超過9,000場節慶以及社區主題活動。

為了給小孩驚喜，父母親特別希望有真人可以裝扮成聖誕老人送禮物給小孩，信義房屋各分店在聖誕節化身聖誕老人，只要爸媽在聖誕前夕提早將禮物準備好，交給信義房屋分店同仁並且說明時間以及地點，信義聖誕老人就會到場給小朋友驚喜送上最想要的禮物。

信義房屋聖誕老公公來囉活動替小孩圓夢。(圖/信義房屋提供)

信義房屋仁愛杭州店店長劉恬敏表示，今年因為疫情關係，導致很多社區都無法舉辦活動，信義房屋開始從消毒防疫措施走進社區，疫情較為穩定後，就陸續推出社區節慶活動，聖誕節｢聖誕老公公來囉｣專案活動一推出，就被周邊社區爸媽報名完畢，看到小朋友開心收到聖誕老人的禮物，絕對是今年最暖心的一個時刻。

除了裝扮成聖誕老公公宅配禮物，信義房屋社區幫APP從12月開始的｢小熊毛巾DIY｣活動也讓大人小孩一同享受親子時光，甚至有小朋友想親手做小熊毛巾送給家長，感謝一年來的辛勞。

今年各節日活動如新年寫春聯、兒童節手工香皂、五月母親節幸福口罩套、八月中元普渡以及中秋節幸福小屋音樂鈴..等，總共串聯了3,969個社區，重新凝聚鄰里感情，換得了無數的喜悅與笑臉，讓社區委員們大讚：信義房屋真是好鄰居！並「預約下一場社區服務」，與信義房屋真正建立起信任感。

(中時新聞網)