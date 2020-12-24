36歲男星KID（林柏昇）過去曾認戀貝童彤、許維恩，還傳和「奶精」約會「滾床單」，今(24日)他忽然曬出抱起李佳穎，還把女方扛起在背上甩的甜蜜照片，曖昧說：「我跟李佳穎決定公開」，李佳穎則回2020最開心是認識KID，說他工作結束後都會跟眾人到別說「愛你」，李佳穎隔空回：「每次聽到都覺得超浪漫，謝謝你，我也愛你啦！」

KID在8年前和許維恩被拍到約會，2017年低調分手，兩人在這段期間分分合合，讓外界霧裡看花，後來KID又被媒體爆料跟許維恩交往期間趁女方出國時，偷偷搭上網紅奶精，還帶奶精回女友家約會滾床，奶精後來斬戀情另嫁他人，生子坐月子期間傳出KID開玩笑問她：「月子中心有沒有空房？」

KID發文。（圖／翻攝自林柏昇 KID臉書）

另一方面，李佳穎早年參加《我猜我猜我猜猜猜》出道，過去和馬志翔交往5年，分手後與張書豪、唐禹哲、李國毅傳過緋聞，今年中她出席活動承認有交往對象，是圈外男性，李佳穎18歲就認識對方，失聯了幾年最近搭上線，並透露男友是運動掛，身高超過180公分，外型帥氣。

KID隔空放閃李佳穎。（圖／中時資料照片）

今KID突然曬出和李佳穎親密合照，在13時14分象徵「一生一世」時發文說：「我跟李佳穎決定公開這組照片！其實拍好久了～一直沒有一個機會PO出來，你們覺得可以嗎？」又說兩人是在《綜藝玩很大》認識，「很妙的事情是，我竟然跟她聊天的第一句話開始，就覺得她很棒，而且感覺可以認識一輩子～～太開心了，今天平安夜～大家平安快樂！」疑似公開戀情。

對此，李佳穎本人也回應KID：「約定1314浪漫又霸道！我們會幸福一生一世的！」，又發文說：「2020最開心是認識Kid，他最近都會在工作、吃飯、活動結束時，和現場每一個人說『愛你喔！拜拜』每次聽到都覺得超浪漫，謝謝你，我也愛你啦！這組照片珍藏很久，因為一個約定，平安夜就來閃一下，大家都要平安喔！merry christmas」。

(中時新聞網)