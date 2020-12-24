桃園市6連霸議員舒翠玲和丈夫張曉帆被控在2011年起，利用有思覺失調症哥哥、中風母親、陳姓、林姓友人作為人頭助理，詐領980萬公費助理費。桃園地檢署偵結，24日對舒翠玲、丈夫依照貪汙治罪條例、偽造文書罪提起公訴。

舒翠玲在議會問政犀利，質詢時對官員不假辭色，被封為議會戰將。今年2月桃園地檢署搜索聲押舒，經法院裁定200萬元交保，引起軒然大波。經過數月調查，檢方發現，舒翠玲和張曉帆在2011年1月至2020年2月間以舒姓哥哥為人頭，2011年1月至2016年12月以母親為人頭。還找來在市場販售水果、內衣的陳姓友人在2014年5月至2020年2月、林姓友人在2013年9月至2017年6月作為人頭。

檢方指出，舒翠玲在「桃園縣議會議員自公費助理遴聘異動表」、「桃園市議會議員自公費助理遴聘異動表」簽名、署押，交給桃園縣、市議會承辦人員，對人頭核發議員公費助理薪資、春節慰問金等，再由張曉帆提領，每個月給3至5千元不等人頭費用，這段期間總共詐領980萬3037元。將舒翠玲、張曉帆依照貪汙治罪條例、偽造文書罪提起公訴。至於林姓、陳姓友人則是偽造文書罪提起公訴，並建請法院沒收舒、張犯罪所得。

舒翠玲說，議會發的薪水不足以開銷，還要自掏腰包，如員工勞健保自付額都是她墊付。她認為，或許是文書作業的疏失，但被認定是貪汙令人感到遺憾。她強調，她母親、哥哥、友人都是她的助理，鄉親們都看得到，絕無任何犯意，一定會到法院捍衛自己的清白。

(中時 )