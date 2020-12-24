【政新鮮】蘇貞昌拿「同婚法比萊豬」 羅友志看不下去怒譙勒索

總統蔡英文宣布明年元旦將開放美國萊豬進口，引發軒然大波。在萊豬議題威脅下，蔡的滿意度竟仍飆破6成，跌破眾人眼鏡。名嘴羅友志直言，這個不過是民進黨做的「自嗨民調」，目的是虛張聲勢騙自己，並企圖說服黨內同志「跟著走」，也是「大內宣」的一種，走到最後只會陷入死胡同無法自拔，還不如趁早面對現實，放下「政治面子」向台灣人民道歉。

總統蔡英文。（圖／本報資料照）

羅友志今日接受《中時新聞網》訪問表示，萊豬在即蔡英文滿意度竟逾6成，那是民進黨做的「自嗨民調」，他們現在就是走夜路吹哨子，也就是所謂的「虛張聲勢」，因為必須自己跟自己壯膽，不斷喊著「不怕不怕沒有鬼」，但其實根本就是他們自己心裡有鬼，所以故意造出一個民調來告訴大家「我們家的好棒棒」。

國民黨中央黨部。（黃福其攝）

羅友志指出，這份民調其實不是要給老百姓信心，而是要給投下萊豬同意票的民進黨立委信心，向他們喊話：「你跟著我們走就對了。」但這些立委有這麼好騙嗎？立委是來自基層選民的聲音，可見蔡政府不斷搞大內宣的結果，就是從不斷騙老百姓，變成騙自己同黨的立委，到最後只是陷入一個死胡同，甚至可能無法自拔，不如趁最後幾天早點面對事實。

面對萊豬進口的窘境，羅友志坦言，其實只要民進黨內有人把「對不起」這幾個字說出口，民進黨就必勝無疑；國民黨已經是無力可回天，但偏偏民進黨內就是沒有人把這個動作做出來，為的僅僅是一個「政治面子」。

(中時新聞網)