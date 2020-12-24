行政院發言人懸缺逾月，媒體的即時發問經常石沉大海、一去不回，不然就是一個簡單的回應，得從早到等到晚才有音訊。上午在行政院會後記者會，有媒體忍不住詢問，政院發言人體系要唱空城多久？行政院祕書長李孟諺表示，人選還在徵詢中，但目前運作還算順遂。

前行政院發言人丁怡銘辭職後，政院已一個月未補發言人，目前由李孟諺兼任發言人角色。不過，因李孟諺公務繁重，近期媒體要找對口單位，經常找不到「即時回應」管道。

不僅如此，前行政院新聞傳播處長高遵還「跳槽」到總統府擔任發言人，政務顧問李懷仁還被高雄市長陳其邁借將，讓媒體正式管道問不到，連旁敲側擊都有困難。今天在行政院記者會上就有媒體詢問，發言人相關人事唱空城還要多久？

李孟諺回應時說，人事方面，包括行政院發言人及新傳處長目前都在徵詢相關人選，人選一出爐，就會儘快向國人報告，但目前運作都還算順遂，都正常的在進行。

(中時 )