中華職棒5球團今天赴立法院拜會副院長蔡其昌，當面邀請出任中職會長，蔡其昌提出3點期許獲得各球團同意，決定接任新會長職務。
蔡其昌提出3大目標，包含「把餅做大」、「讓棒球界更團結」、「修改聯盟典章制度」等3大方向，獲得5球團一致認同，他也決定接下會長重任。
「我剛剛已經曾諾5球團邀請，擔任會長。」蔡其昌說，「雖然剛剛聊的時間不是很長，但也交換了一些意見，主要是聽聽球團為什麼有一致共識邀請我擔任會長，5位夥伴也都很支持我的想法，這是我接任會長的主因。」
(中時 )
中華職棒5球團今天赴立法院拜會副院長蔡其昌，當面邀請出任中職會長，蔡其昌提出3點期許獲得各球團同意，決定接任新會長職務。
蔡其昌提出3大目標，包含「把餅做大」、「讓棒球界更團結」、「修改聯盟典章制度」等3大方向，獲得5球團一致認同，他也決定接下會長重任。
「我剛剛已經曾諾5球團邀請，擔任會長。」蔡其昌說，「雖然剛剛聊的時間不是很長，但也交換了一些意見，主要是聽聽球團為什麼有一致共識邀請我擔任會長，5位夥伴也都很支持我的想法，這是我接任會長的主因。」
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