善盡企業公民責任，從最基本的家中資源妥善運用做起，國泰證券攜手子公司國泰期貨，於今年（2020）耶誕佳節，向偏鄉弱勢孩童進行送暖行動，展現嚴冬季節之際，推己及人的溫暖胸懷。國泰證券暨期貨於昨天（12／23）舉行贈物儀式，國泰證券莊順裕董事長表示：「很高興看到同仁們一同響應公司在年終所發起的斷捨離行動，並富有愛心地集結了多達40箱的物資，這些家中閒置物資都曾是被珍視的寶貴回憶，期許這些曾經負載著的祝福，能在偏鄉地區充分發揮他們的價值。」

國泰證券營運管理處林健治資深副總表示，國泰證券希望以一己之力為企業社會責任盡一份心力，今年9月所舉辦的淨灘活動讓同仁們學習到「其實減廢，也是為淨化海洋盡一分心力！」因此，國泰證券希望在歲末年終之際，全體同仁能檢視家中閒置物資，進行深度的斷、捨、離，達到淨化家中物資與心靈，同時又能幫助到社會上真正需要它們的偏鄉弱勢家庭。

國泰證券向同仁們宣導「你的舊愛，是他們的新歡。」提倡將家中閒置物資，化為愛的禮物，幫助偏鄉弱勢家庭或學童們，獲得他們生活或學習旅程上所需要增添之物品，在積極號召之下，國泰證券暨國泰期貨一共捐贈了40箱物資，預計將透過「GIVE543贈物網」平台的媒合，讓這些曾經被同仁們所珍視的寶貝們，未來進一步發揮它們的價值，幫助更多真正迫切需要他們的家庭與孩童。

國泰證券希望透過此次贈物媒合的方式，與社會大眾分享，其實幫助偏鄉地區並不止於捐款或捐贈全新物資等方式，家裡閒置許久的物資其實也能做更有效的再運用，而這不僅是現在時下最夯的共享資源做法，也是真正能讓我們所處的地球環境最友善的捐助行動之一。

有同仁捐出自己學生時期參加社團的樂器，希望能幫助偏鄉學童一圓音樂夢；也有同仁將已長大的孩子所珍藏玩具捐出，希望能將那份溫暖陪伴回憶的祝福送給需要陪伴的孩童們；而更多的是與學習相關的益智遊戲類、語文學習類等書籍工具，國泰證券與期貨的同仁們無不希望透過知識的傳遞，協助正處於學習階段的學童們，在知識啟蒙的重要階段，能獲得更多的協助，取得真正能翻轉命運的重要之鑰。國泰證券也感謝所有積極參與的員工，特邀請所有同仁一同享受耶誕下午茶，讓同仁們充分感受助人者溫馨滿盈的節慶熱鬧氣氛。

(工商 )