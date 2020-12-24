民進黨新竹市黨部繼推出行動服務列車之後，近期再推出一系列課程活動，活動首發就在溫馨耶誕節的前夕，邀請到「貓頭鷹老師」帶領孩子們走入耶誕節的小故事中，並藉由手作讓家長陪著孩子親手做出耶誕不倒翁，讓孩子度過溫馨的耶誕佳節前夕。

民進黨新竹市黨部主委陳建名今天與市議員李妍慧、鄭美娟、曾資程、施乃如、劉康彥，在耶誕節前夕，邀請30組親子好朋友一起到黨部陪孩子們聽故事，也動手做手作。

民進黨新竹市黨部在溫馨耶誕節的前夕，邀請到「貓頭鷹老師」帶領孩子們走入耶誕節的小故事中，讓孩子度過溫馨的耶誕佳節前夕。（陳育賢攝）

民進黨新竹市黨部在溫馨耶誕節的前夕，邀請到「貓頭鷹老師」帶領孩子們走入耶誕節的小故事中，讓孩子度過溫馨的耶誕佳節前夕。（陳育賢攝）

主委陳建名說，孩子在學齡前，透過不同的手作練習，可以幫助孩子訓練手部小肌肉，肌肉訓練也能刺激大腦認知功能，讓孩子腦部發展更好，爸媽們別小看小小的手作，讓孩子自己動手做，就是變聰明的第1步。

因此，市黨部開啟了幼兒手作課程的服務，而未來市黨部也會不定期舉辦這種課程活動，陪更多孩子們走入童話故事與手作的世界裡面。

帶著孩子來參加的王小姐說，沒想到黨部也能提供這樣有趣的活動，當初在網路上看到活動訊息，加上又是知名的貓頭鷹老師，所以就趕緊報名，沒想到報名狀況是如此踴躍秒殺，自己的好朋友就沒趕上報名。

她說，新竹市是兒童城市，近幾年市長林智堅完善了很多公園與遊憩設施，讓孩子們有很多不一樣的場所可以休憩與放電，希望黨部未來能再多辦幾場這種軟性的活動，讓更多親子也能夠有機會參與這樣有意義的活動。

(中時 )