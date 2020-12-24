埔里鎮長壽公園重建翻新為兒童共融遊憩園區，24日舉辦體驗活動，埔里幼兒園小朋友帶來開場打鼓表演。（黃立杰攝）

位於埔里鎮中華路與自強路口的長壽公園，過去雜枝叢生相當混亂陰暗，附近居民敬而遠之，如今埔里鎮公所運用400多萬的重建費用，將其打造為兒童共融遊憩公園，24日舉辦體驗活動。

埔里鎮公所農觀課表示，新生的長壽公園，設計成人運動區和小孩遊憩區兩大區塊，成人運動區主要為運動體健器材，鼓勵鎮民定期運動；小孩玩耍的區域，地面和遊樂器材，使用現代公園主流較軟且無尖刺的材質和外型，建置鞦韆、溜滑梯、攀繩等小朋友最愛的遊樂設施，開放式的設計讓家長方便在一旁陪同；且整體是無障礙的空間，即使使用輪椅的長輩，也方便從周圍每個方向進入公園活動，這樣的設計是埔里首座。

埔里鎮長廖志城表示，鎮內沒有2、3公頃的土地，來規劃大範圍的公園，因此改採小而巧的設計，未來在埔里綜合球場旁，也有類似的兒童共融公園待驗收。

廖志城特別感謝許多家長們，常拿著清潔工具，走訪埔里各公園內每個角落，檢查遊具情況，上潤滑油，並注意整潔度，親力親為擦拭每個器材，十分關心孩子遊玩的安全，相信他們會很喜歡共融遊憩公園的設計。他也希望鎮民共同維護，未來長壽公園會持續做綠美化，修剪公園的樹木、盆景，繼續進化公園休閒環境。

(中時 )