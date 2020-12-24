蘆竹區南山路三段大貨車禁行地面標誌。(交通局提供／蔡依珍桃園傳真)

觀音區中山路二段(環中路東西兩側間)科技執法警示牌面。(交通局提供／蔡依珍桃園傳真)

科技執法再延伸！桃園市交通局繼公車停靠區和林口匝道之後，再將禁行大貨車路段納入科技執法行列，明年元月4日起，蘆竹區南山路三段、觀音區中山路二段2處，只要超過限重的大貨車行經，就會透過車牌辨識系統紀錄下來，交由警方開罰，呼籲大貨車守法。

交通局表示，蘆竹區南山路三段為全日禁行15噸以上大貨車，觀音區中山路二段為全日禁行20噸以上大貨車，均為通過學區及易發生交通事故路段，但過去常發生大貨車便宜行事擅闖，交通局擇定2處，9月15日起試辦大貨車禁行違規偵測科技執法，並設有警示牌面及地面標誌提醒駕駛人。

交通局運輸資訊中心主任李慶憲表示，相較宣導前，行經蘆竹區南山路三段、未申請通行證且超過15噸的大貨車違規比率由 97.93％下降至 65.54％，大幅減少32.39％；行經觀音區中山路二段未申請通行證且超過20噸的大貨車違規比率由75％下降至63.68％，也減少約11.32％，明顯發現守法的駕駛已改行駛至替代路線，提升周邊用路人及居民安全。

李慶憲指出，桃園今年陸續啟用科技執法，桃園區中正路的公車停靠區、國道一號林口交流道41A北上匝道入口等，違規案件數都呈現明顯下降，不但確保民眾行的安全，也有助於減輕員警勤務負擔，明年1月4日起也將對觀音區中山路二段和蘆竹區南山路三段正式開單舉發。

交通局長劉慶豐強調，執法的目的不在於開罰，希望科技執法能改變駕駛人違規行為，呼籲大貨車駕駛人依規定申請禁行路段大貨車通行證，共同創造友善的交通安全環境。

(中時 )