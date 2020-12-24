今天就是聖誕夜了，收到禮物了嗎？如果沒人送又不想自己買，那動動手翻一下網紅正妹的社群帳號，肯定大豐收！網紅「張嘻嘻」早在這周就陸續進行聖誕節活動，今天適逢聖誕夜，她也早早送上「粉絲禮物」，錄製小短片放送粉絲福利，沒想到一個失手，瞬間從小禮物變大禮物，讓粉絲直呼：「好幸福」。

網紅張嘻嘻的另一個身分是JKF女郎，長相兼具甜美與性感的她，最知名的是超尺度辣照，張嘻嘻僅161公分高，但身材曲線卻是黃金比例，尤其胸前F罩杯「車頭燈」超Q彈，而她穿衣風格不僅尺度大，還很多元，因此瘋狂圈粉，IG有超過23萬人追蹤。

張嘻嘻放送聖誕禮，俏皮掀衣卻失算露點。(翻攝自張嘻嘻IG)

最近不但適逢聖誕節、跨年，對很多網紅來說，還有個大活動，就是「JKF第二屆百大女郎」正進行票選，目前進入最後衝刺階段，參賽網紅們無不使盡全力催票，張嘻嘻也不例外，一連多天祭出辣照攻勢，換上細肩帶短裙聖誕戰袍，既符合聖誕氣氛，又能秀身材催票一波。

而粉絲福利今天來到最高潮，張嘻嘻今早(12/24)上傳了一段應景短片，扮成性感麋鹿對著鏡頭吐舌，但畫風卻在下一秒從可愛變得春色無邊，張嘻嘻動手將胸前衣物向下拉，露出裡頭的白色比基尼，只是沒想到在這裡「失算」，邊緣出現謎樣陰影，她經旁人提醒才知「露暈」，害羞掩嘴忙關鏡頭，但香豔畫面已曝光，讓男性粉絲直呼：「我是幸福的人」。

(中時新聞網)