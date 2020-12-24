海山國小學生也在校長林瑞昌的帶領下，前來感謝警察同仁平日維護學童上下學時段護童的辛勞。（海山警分局提供）

海山國小學生也在校長林瑞昌的帶領下，前來感謝警察同仁平日維護學童上下學時段護童的辛勞。（海山警分局提供）

新北市海山警分局長林温柔今（24日）裝扮成耶誕老人到分局各單位報佳音祝福佳節愉快。（海山警分局提供）

明天就是耶誕佳節，新北市海山警分局長林温柔今（24日）裝扮成耶誕老人到分局各單位報佳音祝福佳節愉快，同時特別訂購200碗雲林的「誠信碗粿」供同仁享用，藉此勉勵謹記廉潔誠信的準則。

海山警分局表示，新北歡樂耶誕城在各單位同仁上下一心的準備下，維護活動現場安全及交通順暢，深獲民眾好評，林温柔為感謝同仁們辛勞付出，今日上午到每個辦公室逐一慰問同仁，並送上溫暖耶誕祝福。

此外，轄區海山國小學生也在校長林瑞昌的帶領下，前來感謝警察同仁平日維護學童上下學時段護童的辛勞，並祝福警察叔叔阿姨們都能耶誕快樂，場面溫馨熱絡。

海山警分局表示，中午特別訂購200碗雲林的「誠信碗粿」供同仁享用，林老闆特地從雲林送碗粿到海山警分局，林温柔除了感念業者的教育理念，也期勉同仁執行各項勤業務時，應謹記廉潔誠信的準則，以建立良善的社會。

林温柔表示，今天是平安夜，在耶誕節前夕送每位同仁耶誕禮物「玫瑰鹽罐」，期許同仁當「世上的光、地上的鹽」，如光照亮黑暗，如鹽增添美味，雖隨手可得，但卻是人們飲食不可或缺的元素，也如同警察是社會不可缺少的正面能量。

(中時 )