為了協助癌症病童在住院治療期間，與外界保有互動、溝通，在耶誕節前夕，教育局與中山醫學大學附設醫院24日舉行耶誕節活動，贈送禮物給「床邊教學」班兒癌學生，病童、家屬、老師和醫療團隊同歡，格外溫馨。

國小6年級「小寒」是血癌病童，因為生病住院治療，很擔心課業進度跟不上，耶誕節前夕許下心願，期待回到學校跟同學一起上課；中山附醫在兒癌病房設置1間專屬教室，聘請專業老師，來幫兒癌學生上課。

中山醫學大學附設醫院副院長巫康熙表示，以往病童常因長期住院接受治療，無法正常到學校上學，避免因感染而中斷治療，進而影響治癒率，大多不讓小孩到學校上學，但目前兒童癌症的治癒率提升8成左右，可提前回學校過群體生活。

中山附醫兒童血液腫瘤科主任醫師翁德甫說，為解決病童上課問題，建立全新兒童癌症病房時，給病童留有1間「專屬教室」，住院治療又可同時上課，並推「床邊教學」。

台中市政府教育局2013年推動「床邊教學」，請專業老師進入醫院駐點服務，透過醫療體系以及教育體系的合作，提供長期住院的孩子持續就學，讓病童求學不中斷。

(中時 )