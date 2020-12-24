立法院會24日上演攸關萊豬進口的9項行政命令表決大戰，民進黨團挾人數優勢，否決國民黨團的提案，而國民黨立委們則高舉「騙」字的標語，諷刺民進黨只會騙。（劉宗龍攝）

立法院今處理攸關開放進口美國萊豬的九項行政命令和相關修法草案。國民黨團、民眾黨團、時代力量黨團針對《食品安全衛生管理法》提出修正版本，要求標示萊劑，且入法規定萊豬不得進入學校，不過民進黨團則提出修正動議，以人數優勢表決通過維持現行條文。

國民黨團、民眾黨團皆提案修正第22條、第24條，含萊劑食品、添加物、原物料應在在外包裝標示；時代力量黨團提案增訂第14條之一，規定含兒童及少年福利機構、各級學校、醫療護理機構、老人、身心障礙福利機構、軍事機關、各級警察、消防機關等，不得使用萊劑食品。

面對野黨團的修正提案，民進黨團提出「維持現行條文」的修正動議，以人數優勢投票否決，不予新增、修正。值得一提的是，綠委林淑芬、劉建國在表決增訂或修正第14條之一、第15條、第22條、第24條、第25條、第30條、第44條、第49條之二、第49條之三、第52條時，以棄權的方式表達立場。民進黨團總召柯建銘對此強調「一定處理」。

民眾黨立委賴香伶在發言時表示遺憾、可悲；國民黨立委鄭麗文則發言指出，表決結果證明無法清楚標示萊劑、增加專屬貨號，也沒有辦法增訂罰則，這全是騙局一場，從頭到尾睜眼說瞎話唬弄全民，民進黨國會議員自我閹割，放棄國會議員為全民把關的天職，民進黨團淪為美國萊豬的表決部隊。

(中時 )