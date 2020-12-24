美國多項經濟數據令前景憂喜參半，美股周三開高，惟總統川普否決2021財政年度國防授權法案，使股市承壓，四大指數漲跌參半，日韓股市周四攜手走高，台股隨後開高33.2點報14256.29點，電子股回溫，金傳全面啟動，大盤直線躍上14300大關、收復5日、10日線，約10點半大漲101點至14324.42點，盤中在14300點附近震盪，部分傳電族群午後嗜睡無力，太陽能續亮，以被動元件、紡織、漲價題材等類股表現凸出，終場收漲57.19點或0.4%，報14280.28點，成交金額2226.04億元，量縮難保14300點，仍穩住所有均線。今日外資(不含外資自營商)買超31.9427億元，投信賣超6.2283億元，自營商買超6.7978億元，三大法人買超32.51億元。

晶圓雙雄開高走高，台積電(2330)、聯電(2303)收漲0.2%至510元、漲0.98%至46.55元，盤中分別觸及512元、47.05元，惟量能雙雙萎縮；鴻海(2317)、南亞科(2408)等電子股也開高走揚收紅；股王大立光(3008)則開高收持平，聯發科(2454)也後繼無力，平盤震盪後收黑；面板雙虎友達(2409)、群創(3481)也只演半場好戲。

華新(1605)與東元(1504)換股策略聯盟，合作擴及電動車充電樁，股價齊揚，其中華新收漲3.6%，偕合機(1618)、中電(1611)等電纜股上攻，該類指收漲1.68%，成為上市類股漲幅第一。而第二名由紡織股以1.56%漲幅拿下，紡織原料價格推動產品上漲，為營運帶來轉機，激勵新纖(1409)、集盛(1455)、宜進(1457)、聯發(1459)、怡華(1456)收鎖漲停，宏洲(1413)、嘉裕(1417)、業旺(1475)高漲逾半根漲停，如興(4414)、宏益(1452)、南紡(1440)、力鵬(1447)、力麗(1444)等表現皆為強勁，紡織族群持續反彈至544.17點，創逾1年新高點。季軍為漲1.18%的塑膠股，台聚(1304)、台達化(1309)、中石化(1314)衝鋒，可見漲價題材強強滾，其中中石化創下短波高價。化工、油電燃氣、營建、其它電子、造紙、汽車、電子通路、航運、資訊服務類指均漲逾0.5%，金融、電子分漲0.44%、0.34%，跌幅最劇為玻陶跌0.68%、生醫跌0.64%、觀光跌0.54%，鋼鐵、電機、通信網路也呈現午後嗜睡無力。

題材股來看，銅箔基板台燿(6274)、台光電(2383)、金居(8358)續揚。威鋒電子(6756)掛牌首日，大漲逾6成秀出蜜月火熱行情，宏達電(2498)、威盛(2388)則未沾光，威盛更漲多修正收挫5.67%。電子零件類指收漲0.33%，被動元件龍頭國巨(2327)集團發動內部二次整併，以期提升營運綜效，國巨漲2.44%、凱美(2375)漲停慶祝，惟奇力新(2456)爆量開高走低收黑，同時被動元件掀缺貨漲價潮，類股紅通通，二哥華新科(2492)喜孜孜，全球第二大陶瓷基板廠九豪(6127)股價也高掛23.35元漲停，其他如光頡(3624)、大毅(2478)、信昌電(6173)、佳邦(6284)漲幅落在2～6％間。而鋼鐵股收黑，仍可見漲價熱潮活躍個股，高興昌(2008)、海光(2038)急攻漲停，第一銅(2009)觸及漲停後直線滑落、仍收漲逾4%。蘋果電動車Apple car概念的和大(1536)、貿聯-KY(3665)、崧騰(3484)、界霖(5285)奔馳，電動車題材的淳安(6283)漲停，興勤(2428)、漢磊(3707)同場上揚，車用電子相關供應鏈朋程(8255)、金山電(8042)、楠梓電(2316)、精成科(6191)等亦熱鬧hi趴。

個股焦點，安集(6477)衝上74.1元漲停天價，華興(6164)笑納兩根漲停，威強電(3022)、邑錡(7402)、驊訊(6237)、台半(5425)、佳凌(4976)跳上漲停，耀登(3138)、新纖(1409)登波段高價。天鈺(4961)觸及漲停之百元關，旭隼(6409)收紅站穩千金。

5日RSI為55.43，10日RSI為58.93。9日K值為56.87，9日D值為58.61。20日乖離率為0.83。外資連2日買超38.78億元，12月共買超71.27億元。展望後市，法人認為，疫情的急遽變化，資金流入美元避險，密切留意美元指數走勢，將攸關全球股市方向。而短期疫情不確定性拉高，但是只要疫情控制得宜，搭配全球資金寬鬆，台股多方走勢不變。若量能增加，台股有機會挑戰前波高點，台股資金持續流向原物料族群，短線指數高檔震盪整理不變之下，操作上應選股不選市。

亞洲投顧分析師蘇建豐指出，大盤回測月線後獲得支撐，國際資金熱錢持續寬鬆，原則上盤勢偏多看待。大盤短線支撐可觀察12月15日低點14053點，只要沒跌破，都屬於多方控盤局面。市場對未來經濟前景樂觀，而且年底為法人及集團作帳高峰，指數仍有高點可期，拉回都是買點。分析師王兆立則提到，外資放假僅剩內資各自表態，在成交量無法有效擴增下，14427還是會有壓力，14053仍是支撐，目前還是震盪格局，「外資放假回來搭配國際股市」，才比較有過高的可能性。

(時報資訊)