墨西哥宣布周四起開始接種新冠肺炎疫苖，由醫護人員優先施打。第一批輝瑞與德國BioNTech合作研發的新冠肺炎疫苖在周三運抵墨西哥，使該國成為第一個獲得新冠疫苖的拉丁美洲國家。

由於確診數持續激增，該國的醫療系統已經瀕臨極限。截至目前為止，該國的新冠肺炎確診數已經逼近140萬人，累計將近12萬人染疫死亡，在全球排名第四，僅次於美國、巴西與印度。

墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）未具體說明第一批抵達的疫苖數量，而當地媒體報導第一批僅有3000劑。

該國外交部表示，第一批配送的疫苖雖然只有3000劑，但下一批會有50,000劑，到明年1月31日底，墨西哥將獲得140萬個單位的兩劑型輝瑞疫苖。

墨西哥政府計畫讓全國將近1000家專門收治新冠肺炎患者的醫院人員率先接種，接下來提供年長者與慢性病患者施打。

在周三疫苖抵達之前，總統歐布拉多曾表示，疫苖將從首都墨西哥城（Mexico City）與科阿韋拉州首府薩爾蒂約市（Saltillo）的醫院開始施打。

除了輝瑞/BioNTech疫苖之外，墨西哥也已經與其他藥廠簽定疫苖供應協議。

在墨西哥成為該地區第一個獲得新冠疫苖的國家後，其他部分拉美國家也將在本周陸續取得輝瑞疫苖。哥斯大黎加宣布將在周三夜間收到第一批9,750劑輝瑞疫苖。

稍早前智利貿易部副部長Rodrigo Yanez宣布，智利已經取得逾3600萬劑新冠肺炎疫苖，將在2021年配送，這個數量已經超過智利總人口。智利訂下的疫苖包括輝瑞/BioNTech疫苖，以及阿斯利康、嬌生與中國科興生物公司研發的疫苖。Yanez表示，智利的目標是為八成人口接種疫苖，並在明年3月底前為所有高風險群施打疫苖。

(時報資訊)