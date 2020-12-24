印度喀拉拉邦（Kerala）果塔延縣（Kottayam）一起28年懸案終在日前落幕！當年，神父湯馬士（Fr Thomas Kottoor）在修道院廚房激戰修女西斯特（Sister Sephy），被一名年輕修女目擊後，湯馬士與西斯特深怕醜聞曝光，竟聯手殺害修女滅口，再將遺體棄屍到修道院內的水井裡，全案歷經近30年調查終於真相大白，當地法院２３日依謀殺罪與湮滅證據罪，對2人判處無期徒刑，將在獄中度過餘生。

現年已５５歲的西斯特，得知判決結果態度沈默，未發表任何意見，大她１４歲的69歲湯馬士則堅稱自己是無辜「我沒有作錯事，上帝與我同在」。

據ＢＢＣ報導，１９９２年3月27日凌晨，事發修道院一名21歲修女阿卜哈雅（Sister Abhaya）醒來，到廚房冰箱拿水喝，卻目睹神父湯馬士與修女西斯特，四肢交纏火熱激戰，不久就離奇陳屍在修道院的水井中。

警方剛開始以為阿卜哈雅是輕生，但家屬與社運人士提出多項疑點，促使印度中央調查局（CBI）1993年重啟調查，果然發現修女可能遭到謀殺，但卻不但嫌犯。

印度高等法院2008年再度下令重啟調查，CBI才逮捕湯馬士與西斯特， 2名嫌犯交保後，經數年漫長審判，全案終於在23日判決2人無期徒刑後落幕。人權運動者喬蒙（Jomon Puthenpurackal）說：「阿卜哈雅修女案終於水落石出，她可以安息了！」。

(中時新聞網)