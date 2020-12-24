日南國小原活動中心24日落成，市長盧秀燕出席啟用典禮。（陳淑娥攝）

日南國小原活動中心24日落成，市長盧秀燕出席啟用典禮。（陳淑娥攝）

台中市大甲區日南國小原活動中心年代已久，經鑑定耐震能力不足，市府爭取中央補助3494萬餘元經費，加上自籌款，投入總經費4368萬元拆除重建，24日落成啟用。市長盧秀燕表示，市府不僅補助重建活動中心，更加碼禮堂裝設冷氣，是師生新年最佳禮物。

盧秀燕指出，感謝立法院副院長蔡其昌在中央爭取經費補助、台中市議員李榮鴻、吳敏濟、施志昌等人支持預算、補足預算，讓日南國小每班都能安裝冷氣，預計月底全數安裝完畢，加上市府加碼補助裝設禮堂冷氣，讓日南國小設備持續提升。

盧秀燕提到，這座活動中心流標多次，她堅持必須儘快開工，德元營造董事長林進耀接下這項任務，去年2月20日，她也親自主持開工動土儀式，今日再到場見證，很開心活動中心順利完工。

日南國小校長林銘宗表示，感謝盧市長重視學校發展，感謝立法院副院長蔡其昌與多位市議員大力支持學校建設；新建活動中心外型像一艘船，期勉學子勇敢出航，建物側邊採書頁造型設計，期盼小朋友終身以書為友，也歡迎鄰近居民前往使用，符合多功能活動中心的目標。

教育局指出，落成啟用是一個嶄新的開始，多功能活動中心結合教學活動、藝文展演及社區集會等用途，除提升校園教學環境，也提供社區民眾最佳的活動場域，希望小朋友在完善的校園空間快樂學習。

(中時 )