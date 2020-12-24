新北市中和警分局22日下午在中和區京城銀行舉辦防搶演練，2名員警假扮匪徒俟機進入銀行行搶，到場後其中1名匪徒開槍喝令櫃檯人員交出現金，另1名匪徒駕車接應，提領民眾直呼：太逼真！事前警方為避免民眾產生恐慌，透過臉書社群加強宣導，並於現場設置告示牌提醒民眾。

匪徒趁下午銀行提領民眾較多之際，趁亂對空開槍後大喊「搶劫！」得手數百萬後，兩名歹徒隨即駕車離去。警方獲報後立刻出動快速打擊特警隊前去追捕，利用口袋戰術，以快速巡邏警力攔截歹徒逃逸路線，讓歹徒落入警方所設立逮捕地點，在以優勢警力迫使放棄反抗決心，在歷經20分鐘追捕，順利於中和區中原西街內將匪徒圍捕。

新北市中和警分局22日下午在中和區京城銀行舉辦防搶演練。（中和警分局提供）

由於演練過程逼真，讓路過民眾不禁以為真的發生搶案，駐足圍觀，經演練員警上前解釋，化解一場虛驚。

中和警分局呼籲，為維護民眾存、提款的安全，提領大筆款項可向警方申請護鈔服務，保障財物安全。

(中時 )