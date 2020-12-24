一名在美留學的網友指出，室友在12月初確診都不說，導致他也被傳染，而染疫期間最痛苦的就是喪失嗅覺，那一陣子他每天起床都拿香水塞在鼻孔裡，確認自己的嗅覺還在不在。他也分享美國當地的狀況，許多人仍就將新冠肺炎當成笑話看，開趴的開趴、不戴口罩的就是不戴。

一名在美國留學的網友在PTT上發文分享，新冠病毒真不是在開玩笑的！但美國這邊很多人卻都以為是笑話，室友在12月初就確診卻沒告訴大家，只是不斷大吼聞不到了，讓待在家中躲疫情9個多月，都不敢出門的他，聽到整個嚇歪。隔幾天後，他突然覺得喉嚨乾癢、身體痠痛，就醫篩檢發現，還真的被無良室友傳染確診。

原PO表示，確診後，12月12日至13日他的身體像是被小火低溫烘焙，每天都持續發燒到38度，要蓋三條棉被睡覺；14日起失去嗅覺，聞不到東西、吃東西也沒味道，真的很痛苦，「那陣子每天起床就是拿香水塞鼻孔，確認自己嗅覺還在。」直到15日他失去部分味覺、開始咳嗽，吃飯同嚼蠟；16日至今除咳嗽外，其他症狀都改善，嗅覺也恢復了一半。

原PO指出，台灣防疫是靠大家努力，才能有現在的成果，但在美國卻沒人關心，「生病了就是回家休息，開趴的仍開趴，不戴口罩的仍不戴」。最後也叮嚀大家，要戴好口罩，做好防疫。

貼文曝光後，立刻引起網友熱議，「歐美會爆炸不是沒原因，個人主義，口罩是拿來保護別人的」、「防疫真的不能大意，該停的停」、「之後出入還是要多注意」；另也有許多人留言要原PO好好保重身體，並祝他早日康復。

而原PO也在留言處透露，室友發病期間家裡還來了訪客，完全無視防疫規則，後來他忍無可忍直接寫信給學校和房東，表示他很害怕、雙腿都在抖，房東也因此要求室友須在明年一月前搬走，室友也因此跟他大吵了一架。

(中時新聞網)