澎湖地檢署拍賣盜採海砂大陸籍「豐溢9969號抽砂船」5度流標。（澎湖地檢署提供／陳可文澎湖傳真）

中華民國司法首例沒入並公開拍賣大陸盜採海砂船「長鑫36號運砂船」及「豐溢9969號抽砂船」24日第5次流標，礙於逾500萬元停泊費龐大支出，澎湖地檢署陷入兩難，未來是否繼續拍賣或拆除變賣等仍須審慎評估。

大陸船隻越界台灣海峽猖獗，動輒上百艘抽砂船肆無忌憚侵門踏戶，嚴重破壞台灣最大漁場台灣海峽台灣淺灘的珍貴海砂資源與海洋生態。

108年10月間海巡署鐵腕出擊強押查扣盜採海砂的大陸籍「長鑫36號運砂船」（1萬6468噸）及「豐溢9969號抽砂船」（4226噸），經澎湖地方法院判決定讞宣告沒收並拍賣。

避免拍賣的運砂船及抽砂船轉售大陸籍人士繼續違法抽取海砂，澎湖地檢署限定僅具有我國籍的自然人或法人可投標，並限制兩艘船舶自點交日起5年內，不得辦理轉籍予非中華民國的自然人或法人，航政主管機關於5年內也不得發給除籍證明，阻絕兩艘船舶回售大陸。

澎湖地檢署24日宣布第5次流標，主任檢察官朱華君指出，兩艘船舶是否繼續拍賣或拆解成廢鐵變賣或移交漁業署充當人工魚礁，仍需要各相關單位綜合評估，目前尚未定案。

檢方也不諱言指出，兩艘大陸砂石船查扣至今衍生的相關費用累積龐大，單單停泊費就多達500萬元，無疑是燙手山竽陷入兩難。

(中時 )