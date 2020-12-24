國資圖館長劉仲成(中)與海科館策畫團隊主任陳麗淑 (右)等人，用海藻製作聖誕卡片為「藻．來了」海洋生態特展揭開幕。（國資圖提供／陳淑芬台中傳真）

位於非洲的博茨瓦納共和國今年夏天有300多頭大象離奇死亡，元兇竟是「藍綠藻」，你認識藻類嗎？國立公共資訊圖書館與海洋科技博物館合作推出「藻．來了」海洋生態特展，今天起在國資圖展出，並以海藻製作聖誕卡片作為開幕活動，由扮相亮眼的人魚姊姊，帶領大小朋友認識海洋生物。

海科館的「藻．來了」海洋生態特展，移展到國資圖，24日舉辦開幕儀式，將展至2021年4月11日，規劃「藻知識」、「藻出路」、「藻話題」及「藻個性」等多面向主題展區，帶領民眾認識海洋藻類。

你認識藻類嗎？國資圖表示，藻類種類很多，入冬之際藻類在岩石海岸及潮間帶冒出來，岩石被石蓴和滸苔如綠色地毯般舖滿；貼附在石頭表面的頭髮菜也是海藻。甚至，博茨瓦納共和國在今年初夏發生300多隻大象死亡事件，經調查發現是水塘湖泊裡有毒藍綠菌，大量繁殖形成藍綠藻，導致水具毒性所致。

國資圖指出，海藻除了吃以外，還有藥妝、保健及建築等運用產品，海藻全球年產量有3200萬公噸，其中80％作為食用，在開發潛能部分，也運用在燃料、太空等方面。

特展中還安排「人魚展演繪本Show」，由扮相亮眼的人魚姊姊，帶領民眾一起認識海洋生物；現場並有12星座藻物語卡片，讓民眾索取。

(中時 )