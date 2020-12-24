蘆洲區環堤大道今年發生2起死亡車禍事故，該路口是否封閉引發熱議，新北市交通警察大隊24日上午第3度進行會勘，做出5點決議包含：路口不封閉，另外要求蘆洲分局加強執法、增加測速取締標誌，並由交通局增設禁止左轉告示，區公所刨除路中行道樹以增加用路人視線。

據了解，37歲梁男今年1月19日上午駕駛三菱轎車從永樂街38巷45弄駛出時，不慎與環堤大道上特斯拉轎車擦撞，車禍波及正準備過馬路的12歲張姓女童，女童雙腿重創送醫不治。當地民代在死亡車禍後檢討交通，決議在路口加裝紅綠燈、畫設斑馬線穿越道、增加標誌標線、路口廣角鏡凸面鏡。

未料，同路口11月29日上午7時許再發生死亡車禍，71歲吳姓婦人在該路口違規迴轉，遭37歲黃男駕駛轎車撞上後不治，新北警察局本月初進行會勘，決議設置紐澤西護欄將路口封閉，使永樂街38巷45弄車輛只能右轉，不能左轉，引發當地里民反彈，在議員協調下，市府暫緩封閉路口，並擇期會勘。

新北交通警察大隊、交通局等單位24日上午10時再次前來該路口進行3度會勘，當地里長、市議員李倩萍親自到場會勘，會後由李倩萍統整做出5點結論，決議路口不封閉、要求蘆洲警分局加強機動執法、蘆洲分局增設測速取締號誌、環堤大道右側號誌桿上增設禁止左轉牌面、由蘆洲區公所將路中行道樹刨除修剪路樹增添用路人視線。

(中時 )