全球經濟及產業受到新冠肺炎的嚴重打擊下，中華民國網路拓展貿易協會（網拓會），將持續扮演著幫助台灣企業拓展台灣及全球貿易市場的重要推手，將MIT的優質產品和服務推廣至全台灣、甚至是全世界。

中華民國網路拓展貿易協會是非營利公益性的社團法人，十幾年來都在輔導補助台灣企業，利用網路行銷關鍵字曝光的力量，幫助台灣企業做到市場最大化。網拓會迄今已成功輔導七千多家企業拓展市場、增加經貿商機，讓MIT的產品和技術服務，在全球產業鏈中扮演舉足輕重的角色。

對中小企業來說，數位轉型所需資金龐大，也常在拓展過程中遇到人才短缺、經驗不足等問題。網拓會以「全球布局」、「數位轉型」、「搜尋曝光」、「在地服務」四大面向作為拓銷服務的主軸，

網拓會因應疫情調整布局，協助企業掌握市場趨勢與商機，開辦了「RWD 數位升級轉型專案」，透過全球前十大搜尋引擎搶攻國際市場，讓企業不用購買廣告，擺脫向搜尋引擎購買關鍵字，卻仍可利用關鍵字曝光的力量，讓MIT曝光在全球市場。

網拓會全台辦理專案輔導說明會，幫助MIT廠商透過關鍵字行銷拓展到全世界。(圖/網拓會提供)

以下為網拓會輔導的機械產業廠商經驗分享：鴻騰食品機械有限公司，在台灣擁有十多年專業食品加工機器的經驗，成立以來致力於研發各類肉品加工設備的卓越性能，始終不遺餘力。秉持專業的技術背景不斷研究創新，鴻騰著重機器的實用性、耐用性與安全性，對於品質的要求嚴格謹慎。公司從一間四合院的工廠開始，創業至今已有13載。回想創業之初，有感於內銷市場的有限需求及狹小市場同業競爭，讓鴻騰不得不思考必須將產品推向國際市場。

展覽的確是將產品推薦給客戶最直接的方法之一，但千里迢迢到各國展覽所費不貲，要編列國外展覽的預算，對一家中小規模的公司來說，是一筆不小的費用。在認識中華民國網路拓展貿易協會之前，鴻騰參加過B2B貿易平台網站廣告、傳統平面雜誌刊登，效果都並不理想！而鴻騰發現網路無遠弗屆，並且可以同時間觸及世界各國的潛在客戶，於是時下盛行的網路行銷、關鍵字排名成為鴻騰另一個推廣外銷業務選定的策略。

鴻騰食品機械有限公司負責人江小姐至說明會現場，分享參加網拓會專案輔導的經驗。(圖/網拓會提供)

鴻騰食品機械有限公司的負責人江小姐表示：「申請網拓會專案的第一年，我們很多的關鍵字就排名Google、Yahoo這些搜尋引擎第一，而且還是同業裡最多關鍵字的。所以我們陸續接到丹麥、澳洲、紐西蘭、美國的訂單，其中一家是澳洲最大的肉類加工設備代理公司。他們對我公司的肉品加工設備進行了代理，前三個月的成交金額就超過500萬台幣（合16萬美元）！所以，申請網拓會專案是讓我們拓展公司產品的正確選擇。」

110年度RWD數位升級轉型專案輔導詳細資訊

(中時新聞網)