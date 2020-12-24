原訂12月25日舉行試營運開幕的高雄萬豪酒店（原名：朕豪大酒店），由於萬豪國際總部與酒店間，雙方系統的建置仍需點時間做調整，酒店雖然已全面做好營運相關準備工作並取得政府相關主管機關之核可，但基於操作之相關介面更能滿足雙方之意見與看法，目前正積極努力協調推進中。

由於台灣對於國旅市場的高度需求以及社會各界對於該酒店的熱切期待，因此該酒店將先暫以原「朕豪大酒店」名義如期投入試營運開幕儀式，待疫情緩解，萬豪國際總部可來台確認相關介面後，屆時會以「高雄萬豪酒店」正式掛牌營運。

(工商 )