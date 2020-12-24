中租-KY(5871)24日公告2020年前11月合併稅後純益為新台幣154億元，年增8％，累計每股稅後純益（EPS）為新台幣11.13元，分主要營運地區別來看，台灣地區獲利成長2成最多。

中租控股表示，今年第一季業務動能雖受疫情影響，惟第二季起隨疫情趨緩，整體動能逐季回溫，前11月獲利仍維持8％成長。為因應未來發展，中租控股也啟動「2021中租亞太MA計畫」，以支應公司在海外的發展，包括大陸近50處網點，東協市場的泰國、越南、馬來西亞、柬埔寨、菲律賓與新加坡六國以及籌設中的印尼子公司。

中租控股指出，「2021中租亞太MA計畫」預計召募20名儲備幹部（Management Associate，簡稱MA），國內外大學以上畢業，中、英溝通表達流利，科系不拘，將有機會首年即可挑戰百萬年薪。計畫報名期間分三梯次，以彈性配合求職者就學、兵役等，將於3月、5月與7月辦理報到。

中租控股進一步指出，「2021中租亞太MA計畫」前三年在台灣彈性分發至全台各分公司，經過紮實的實戰訓練與國際的職場實習，協助新鮮人培養專業能力，成為獨當一面的海外市場開發業務人才，第三年即外派至海外市場。

(工商 )