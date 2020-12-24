嘉義看守所傳出一名自主監外作業鄭姓受刑人無故離開作業的工廠，目前人已在台南市找到。（取自嘉義看守所網站∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義看守所傳出一名自主監外作業鄭姓受刑人無故離開作業的工廠，嘉義看守所通報警方協尋後，在鄭姓受刑人台南市安南區的住家找到他，目前監所戒護科人員已趕往台南了解狀況，據了解鄭姓受刑人聲稱是「太想老婆」才會私自逃離作業工廠。

嘉義看守所指出，目前看守所自主監外作業共有12名受刑人，鄭姓受刑人已在該工廠工作兩個月，工作狀況一向正常，昨返回看守所時也沒有任何異狀，今24日一早如常上工，約11點40分左右，業者發現他不見人影，曾在廠房內找人未果，中午集合確定人失蹤，馬上通報看守所。

因受刑人的太太住在安南區，看守所馬上尋求台南警方幫忙，下午2點20左右找到兩人，目前警方已先行把人帶回當地的派出所，接下來將依脫逃罪嫌移送法辦。

嘉義看守所指出，鄭姓受刑人因搶奪罪被判刑2年，目前剩11個月刑期，因在監所表現良好，才能成為自主監外作業受刑人，且按規定，只要在監外作業滿3個月，分數達標準就能申請外宿，另自主監外作業受刑人於監外作業屆滿1個月，經監獄核准可與配偶或直系血親在指定宿舍同住，每1個月1次，鄭姓受刑人幾乎已達申請門檻，不解為何會如此衝動？

(中時 )