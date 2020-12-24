江均今天為輔大貢獻18分、12籃板，得分為個人本季新高。（大專體總提供）

109學年UBA大專籃球聯賽今天起在台灣科技大學體育館和政治大學體育館進行4天第三階段預賽，政大場館今天首戰，輔仁大學打出和第一階段不一樣的狀態，在楊承翰攻守俱佳、江均比賽尾聲兩次得分穩住勝果，終場輔大69比63力克高雄師大，收下預賽第4勝也讓勝率回到5成。

本戰攻下19分、4籃板的楊承翰賽後表示，球隊今天以防守籃板、防守為主，主要就是把教練交代的工作做好，球隊目前高個子球員較少，攻守上也會保護、幫忙目前禁區的主力喬楚瑜、讓他做策應，如果有得分機會就給他自由發揮。

喬楚瑜今天為輔大貢獻7分、10籃板、4助攻，大一新鮮人江均攻下個人本季新高18分，並抓下平個人本季單場最佳的12籃板。

另一場在台科大的比賽，國立體大82比58輕取台灣體大，國體收下2連勝，台體苦吞5連敗，國體韓杰諭此亦相當活躍，進帳15分、8籃板，台體僅許安10分得分上雙位數。

秋冬新冠肺炎來勢洶洶，UBA也和SBL超級籃球聯賽、PLG職籃一樣做足充分防疫準備，包括進場量體溫和實名制登記、場館內所有人員配戴口罩，包括在休息區的教練、球員同樣配戴口罩，並有緩和區讓換下場的球員和緩呼吸後再戴上口罩，工作人員也會定時消毒座位區，要讓進場球迷安心看球，也歡迎球迷透過SSU的YouTube頻道、LINE TODAY欣賞比賽轉播。

(中時 )