中租-KY(5871)營運持穩高檔，2020年11月獲利續創同期新高、每股盈餘（EPS）1.07元，累計前11月合併營收540.35億元、稅後淨利153.75億元、每股盈餘11.13元，全數續創同期新高。為因應未來營運發展，中租啟動「2021中租亞太MA計畫」，預計招募20名。

中租公布11月自結合併營收52.64億元，月增1.81％、年減1.2％，仍創同期次高、歷史第3高。歸屬母公司稅後淨利14.77億元，月減2.85％、年增7.33％，仍創同期新高、歷史第5高。每股盈餘（EPS）1.07元，略低於10月1.1元、優於去年同期1.03元。

累計中租前11月自結合併營收540.35億元、年增1.56％，歸屬母公司稅後淨利153.75億元、年增8.27％，每股盈餘11.13元、優於去年同期10.69元，三者均續創同期新高。觀察各地區獲利狀況，台灣、中國大陸及東協分別為20％、11％、11％。

中租表示，今年首季業務動能雖受疫情影響而趨緩，但隨著疫情逐步趨緩，帶動營運動能自第二季起逐季回溫，使前11月仍成長8％。公司先前法說時表示，本季向來為融資業務旺季，預期將是成長動能較強的一季，應收帳款將續朝成長達10％區間高標努力。

為因應未來營運發展，中租啟動「2021中租亞太MA計畫」，以支應海外發展計畫，包括中國大陸近50處網點，東協市場的泰國、越南、馬來西亞、柬埔寨、菲律賓與新加坡6國，以及籌設中的印尼子公司。

中租指出，「2021中租亞太MA計畫」預計召募20名儲備幹部（MA），國內外大學以上畢業，中、英溝通表達流利，科系不拘，將有機會首年即可挑戰百萬年薪。計畫期間分3梯次報名，以彈性配合求職者就學、兵役等狀況，將於3月、5月與7月辦理報到。

中租表示，「2021中租亞太MA計畫」特色強調「三年淬鍊，成就外派夢想」，前3年在台灣彈性分發至全台各分公司，經過紮實實戰訓練與國際職場實習，協助新鮮人培養專業能力，成為獨當一面的海外市場開發業務人才，第3年即外派至海外市場。

(時報資訊)