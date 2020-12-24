悲傷耶誕節！美國洛杉磯一名單親爸爸，為了準備3名子女的耶誕禮物，積極復工賺錢，沒想到卻不幸感染新冠肺炎（COVID-19），日前於家中病逝，留下3名年幼孩子，不但成為孤兒，也全都確診新冠，境遇讓人鼻酸。

據外電報導，59歲阿梅斯庫（Abraham Amezcua）是一名單親爸爸，獨自扶養3名孩子，最大的僅12歲，其中一名還患有自閉症，本來經濟狀況就不是很好，又遇上疫情肆虐，因而失業，拖欠房租、水電費長達6個月。

但為了準備孩子們的耶誕禮物，阿梅斯庫11月底便復工拚命賺錢，沒想到竟不幸感染新冠肺炎，這個月10日被長子發現死於家中。

阿梅斯庫的親友透露，3名孩子的祖母上個月25日剛過世，不到半個月，爸爸竟也跟著離開，更讓人心痛的是，這3名孩子都確診新冠肺炎，目前跟阿姨住在一起。

親友將這個不幸的故事放上GoFundMe網頁，希望能募款5萬美元幫助這3個孩子，據悉目前募得款項已超過目標的一半。

(中時新聞網)