嘉義縣衛生局積極推動「社區藥局藥事照護」整合服務，24日成果展上，衛生局表示已有45家社區藥局加入，鄉鎮涵蓋率達94％，照護人數2217人次，送藥到宅197人次，加上首創的「用藥餐包」，嘉縣已建構起完善的用藥安全環境。

今成果發表會現場，嘉義縣藥師公會以行動劇演出，理事長蕭博勝扮演玉皇大帝以幽默風趣劇情，導入正確用藥觀念，接著藥師騎老速克達進入會場，以送餐包方式從藥箱取出藥事照護成果，包括「行動藥管家 送藥到你家」、「首創用藥餐包」、「全國最高友善藥局」、「佈建涵蓋率94％，照護人數2217人次，送藥到宅197人次」，讓全場瞭解到衛生局與社區藥師努力的成果。

嘉義縣衛生局積極推動「社區藥局藥事照護」整合服務，24日展現1年的成果。（呂妍庭攝）

嘉義縣衛生局積極推動「社區藥局藥事照護」整合服務，24日展現1年的成果。（呂妍庭攝）

嘉義縣長翁章梁說，以慢性病長輩為例，經常從醫院回診後拿回一大堆藥包，每每用藥時就要小心查看用藥內容，不然就是要先自行整理在藥盒內再依序使用，一但錯誤用藥會影響身體健康，但「用藥餐包」是由專業藥師幫長把藥物分門別類歸納在一起，方便老人家服用。

蕭博勝指出，嘉縣老人人口多，不少又是子女不在身邊的獨居老人，如不按時服藥或錯誤用藥反而危害身體，現在藥師負責把患者所需藥物加以歸類、排序，再用太陽、月亮等圖案提醒用藥時間，老人家看圖案就知道何時該吃藥了，因為用藥餐包服務，老人家更健康、副作用也變少了！

衛生局代理局長趙紋華也呼籲，民眾對於用藥觀念要遵守「不聽別人推薦的藥」、「不信有神奇療效的藥」、「不買地攤、夜市、遊覽車上賣的藥」、「不吃別人送的藥」、「不要推薦藥給別人」等五不原則，盼藉由專業服務、社區藥事網絡推展，建構民眾完善的用藥安全環境，打造安居不老嘉園2.0。

(中時 )