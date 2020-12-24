朕豪酒店也發出聲明稿回應指出，萬豪國際總部與酒店間，雙方系統之建置仍需點時間做調整，酒店雖然已全面做好營運相關準備工作並取得政府相關主管機關之核可，但基於操作之相關介面更能滿足雙方之意見與看法，目前正積極努力協調推進中。(翻攝照片／劉宥廷高雄傳真)

高雄萬豪酒店25日起試營運，沒想到試營運前夕，萬豪酒店的「萬」字被字卡覆蓋為「朕」，其關鍵原因是內部軟硬體設施未達「萬豪標準」，因此先以「朕豪」之名對外試營運；義联集團表示，與萬豪的合作關係仍在，萬豪國際總部可來台確認相關介面後，屆時還是會以「高雄萬豪酒店」正式掛牌營運。

由義联集團打造，聳立在愛河之心旁的「高雄萬豪酒店」，為地上33層樓、地下6樓的建築，擁有700間客房、強調是全台最大的「高雄萬豪酒店」，設施部分最大亮點則是首創「高樓空中婚宴禮堂」。

不料，明天即將要試營運，萬豪卻驚爆改為朕豪，朕豪酒店也發出聲明稿回應指出，萬豪國際總部與酒店間，雙方系統之建置仍需點時間做調整，酒店雖然已全面做好營運相關準備工作並取得政府相關主管機關之核可，但基於操作之相關介面更能滿足雙方之意見與看法，目前正積極努力協調推進中。

由於台灣對於國旅市場的高度需求以及社會各界對於本酒店的熱切期待，因此本酒店將先暫以原「朕豪大酒店」名義如期投入試營運開幕儀式，待疫情緩解，萬豪國際總部可來台確認相關介面後，屆時會以「高雄萬豪酒店」正式掛牌營運。

(中時 )