好市多近期又有新品上市！一款為「巧克力香蕉生乳酪蛋糕」甜點，口感甜而不膩，不少人爭鮮嘗鮮。近日，一名網友表示，試吃完後便拿了一盒放入手推車，結帳時卻突不想買了，便請工作人員歸位，豈知，被告知商品會直接報廢，引起不少網友討論。

原PO昨（23）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》透露，逛賣場時，試吃到一款「巧克力香蕉生乳酪蛋糕」新品，口感讓他腦波一弱，便拿了一盒放進購物車中。直到結帳時，原PO卻突然反悔了，心想「只有我跟同學兩個人，最好吃得完」。

好市多新品「巧克力香蕉生乳酪蛋糕」被不少網友大讚好吃，但分量相當多。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

原PO便以愧疚的語氣對工作人員說，「可能要麻煩你們幫我把蛋糕放回原處」，對方友善地表示「可以，但基於食安問題，必須將蛋糕報廢處理」，原PO一聽覺得這根本是糟蹋食物，所以還是買單了。

這段經歷曝光後，掀起不少網友回應「珍惜食物資源，謝謝你的購買」，並指出好市多退貨機制一直以來都是如此，無論有無開封、有無結帳都是全數銷毀，有網友表示「當然要報廢啊，我可不希望我拿的商品，是別人不要再放回去的」，其他人也呼籲「生鮮區的商品，真的要確認過自己需要，再購買」。

(中時新聞網)