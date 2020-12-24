百年楊桃樹雖幾經嫁接、矮化，樹徑驚人。（公所提供／謝瓊雲彰化報導）

全台唯一百年老欉楊桃樹就在百果山；員林市農會第一產銷班班長黃煥奎家，位在湖水里的楊桃果園中，有棵百年楊桃樹，每年可生產900顆楊桃，肉質鮮嫩又鮮甜多汁，員林市長游振雄表示，將全數認購老欉楊桃並設計專屬禮盒，推廣百果山的楊桃特色產業。

這株百年楊桃樹樹徑約260公分，要3個成人手牽手，才能將樹幹環抱一圈，68歲的黃煥奎說，這個楊桃園是家族產業，在爺爺那一代就已經存在，很可能清朝時期就種植到現在，代代傳承下來，至今仍生意盎然、結實纍纍。

員林百果山是楊桃重要產地，遍及湖水里、出水里、林厝里、東北里等山坡地，主要有果實金黃碩大的青墘厚稔種、綠邊皮薄的馬來西亞種、台農一號軟枝楊桃與秤錘種，另有製成楊桃汁的酸楊桃。

黃煥奎表示，這株楊桃經多次矮化、嫁接，目前主要生產的是馬來種楊桃，自年底開始採收，主要產季在2至4月，一年約可採收300台斤、約900粒果。整個楊桃園約有3分地，歡迎預約參觀採果。果園裡另外栽種8分地的龍眼、荔枝等果樹，自家龍眼乾榮獲今年度彰化縣優質桂圓評鑑競賽第三名，每年都供不應求。

游振雄表示，楊桃是員林市知名特產，肉質細緻、鮮甜多汁，可惜因管顧十分耗費人工，近年楊桃園面積逐年縮減、廢耕，十分可惜，希望能借重這棵百年老欉楊桃樹，重新推廣百果山的楊桃產業，讓百年風味繼續延續下去。

公所農業課補充說，明年1月4日起受理申請肥料、套袋、荔枝椿象防治藥劑補助，詳細補助內容及截止日期可見員林市公所網站「最新消息」 （http：／／www.yuanlin.gov.tw／home／main.asp），歡迎符合申請資格的農友盡早提出申請。

黃煥奎(中)除種植楊桃，也在百果山上種植荔枝、龍眼，自家生產烘焙的龍眼乾還拿下今年桂圓評鑑第三名。（公所提供／謝瓊雲彰化報導）

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