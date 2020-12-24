以為在找工讀生？一名女網友日前應徵一家新創公司的部落格寫手職務，工作內容包括寫文、繪圖、經營社群等，一人多用，因此她在面試時開出月薪30K的期望薪資，卻慘遭面試官打槍，說這工作行情價是25K，讓她滿頭問號，直呼這種不尊重專業的公司「還是繼續找工讀生吧」。

這名女網友在Dcard表示，當她開出月薪3萬的薪資時，面試官們就在偷笑，直指她不懂市場行情，更教訓她面試前沒好好調查，「部落格寫手最多就25K-28K」讓她聽了無言，「在台北求個30K生存有那麼難嗎？」

雖然面試最後成功了，但原PO考量這間公司是責任制、不保證年終等工作前景，以及面試時的面試官的態度，讓她心寒「雖然是擅長的工作，但完全不尊重專業的話，我只能說你永遠請不到一個好的寫手」，繼續找工讀生吧。

對此，網友們紛紛留言，「這薪水要會畫圖寫文案經營社群？是要我畫火柴人喔」、「會在面試當場偷笑、訓你，絲毫不尊重面試者最後還是錄取你的公司，感覺不去為妙」、「我在彰化真的這種工作都只給25K，所以我才一直都沒工作」、「反正他們也在試，看有沒有人會去」。

(中時新聞網)