苗栗縣72歲吳姓老翁飽受輸尿管結石之苦，但因還怕就醫一再延遲治療，長期下來影響日常生活品質。日前到衛福部苗栗醫院泌尿科就診，經腹部超音波檢查後，診斷出左側輸尿管結石併腎水腫，院方安排住院置放引流管改善腎功能，以及輸尿管鏡雷射碎石術，術後恢復良好，開心出院。

苗栗醫院泌尿科劉明岳醫師表示，腎結石的處理，以鹿角形結石及大型結石（大於2.5公分）的清除難度最高，腎臟的集尿系統由許多分叉的管道構成，形似鹿角，稱為鹿角狀結石，常用的體外震波碎石術對上述兩種結石治療的成效不佳，而硬式輸尿管鏡最多只能清除腎盂部份的結石，面對曲折的腎臟構造則是力有未逮，想要有效清除鹿角狀及大型結石，只能選擇經皮腎造廔取石術或是軟式腎臟鏡雷射碎石手術。

苗醫院長李明輝指出，尿路結石的治療，可用體外震波碎石術、傳統開刀或內視鏡碎石術處理，而雷射治療也是選擇之一，雷射碎石不但石頭清除率高接近百分之百，且幾無後遺症，配合軟式內視鏡及新型拋棄式超細軟式內視鏡的應用，從尿道經過膀胱進入輸尿管到腎臟，可以到達一般硬式內視鏡無法處理的地方，而纖細的雷射光纖可以一舉粉碎結石，較不會使腎臟或輸尿管受損，沒有傷口，隔天即可出院，成功率幾乎高達百分之百，也沒有發生輸尿管受傷情形，可提供不想接受開刀結石患者另一個選擇。

部立苗醫新進泌尿科簡維弘醫師表示，相較傳統開刀方式，軟式的輸尿管鏡比起傳統硬式的輸尿管鏡，可以自由彎曲180到270度，所以進入腎臟之後，可以很順利的檢查各個腎盞，找到結石就能當場打碎，因為是用眼睛看到的，所以特別的準確，對於年紀大、心肺功能不好，或是有服用抗凝血劑者，因為出血少、疼痛感低，是非常好的選擇。

為守護苗栗鄉親健康，院方未來將引進軟式輸尿管鏡雷射碎石儀器，並積極聘請泌尿科優秀人才到院服務，希望能為苗栗縣鄉親帶來更精實的醫療服務。

(中時 )