今（24）日就是平安夜，不少人都準備好禮物要迎接耶誕節到來，不過專門寫星座運勢的搜狐號「花間雨屋星座」點名3星座，在耶誕節這段期間，除了可以收到禮物以外，還可能有桃花降臨，千萬不要因為忙碌其他事而錯過了！

1.水瓶座

水瓶座的人性格獨立又有主見，就算家裡人催促他們快點找另一半，也不會因為這種壓力而將就。在這個耶誕節水瓶座會覺得時間不夠用，總有事情忙不完，可能會花費大量時間和精力讚喜歡的事情上，而忽略了身邊的追求者。

2.處女座

處女座的人對愛情和未來的另一半有很高的要求，因此在這個耶誕節中，單身的處女座仍處在尋覓的狀態，有時明明遇到讓自己心動的人，卻還是因為「覺得下個會更好」而克制自己，建議處女座還是按照感覺走，別被自己設下的條件給約束，錯過了真愛。

3.摩羯座

摩羯座是個十足的工作狂，為了升職加薪可以不斷地加班、熬夜。這個耶誕節摩羯座可能會因為過度的工作而忽略了自己的感情，再加上平時嚴肅、冷淡的性格，很容易嚇跑追求者。建議摩羯座要適時放下工作，多與身邊的人接觸，才能把握住得來不易的桃花。

(中時新聞網)