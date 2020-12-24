桃市副議長李曉鐘，捐萬斤柳丁贈弱勢、挺果農。(李曉鐘提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市議會副議長李曉鐘連續13年結合愛心企業，向南部果農訂購1萬台斤的柳丁，產地直送到桃園，24日趁寒冬歲末又逢耶誕佳節，分送給桃園多間社福團體和桃園區內各里的關懷據點，希望弱勢民眾與社區長者都能嘗到最新鮮的台灣農產，也力挺南部果農。

副議長李曉鐘表示，贈送柳丁的活動已經連續舉辦好幾年，因為每到寒冬歲末的時候，社會上很多弱勢家庭、弱勢團體，這個時候經濟都特別吃緊，今年又逢新冠肺炎疫情的影響，許多捐贈都較往年減少，更加需要關心的時刻。

李曉鐘表示，發起的這個「萬斤愛心水果關懷捐贈」活動，相信透過熱心企業的溫暖支持，不只弱勢團體能多一些甜美的水果可享用，同時也照顧到辛苦種植卻獲利微薄的南部果農。今年更將贈送對象擴充至桃園境內的各社區發展協會，以及各鄰里為長者設置的關懷據點，讓長輩們都可品嘗到甜美的柳丁。

今年受贈單位有台北榮民總醫院桃園分院、社團法人中華基督教救助協會、桃園市加利利愛鄰全人關懷協會、財團法人桃園市護國宮愛心基金會、社團法人台灣樂活服務發展協會、社團法人桃園市全人生命教育協會，以及桃園市各區西埔、福元、南門、龍岡、同安、陽明等社區發展協會，還有三民、汴洲、中原、寶慶、泰山、龍壽等里辦公處。

桃市副議長李曉鐘，捐萬斤柳丁贈弱勢、挺果農。(李曉鐘提供／蔡依珍桃園傳真)

桃市副議長李曉鐘，捐萬斤柳丁贈弱勢、挺果農。(李曉鐘提供／蔡依珍桃園傳真)

桃市副議長李曉鐘，捐萬斤柳丁贈弱勢、挺果農。(李曉鐘提供／蔡依珍桃園傳真)

(中時 )