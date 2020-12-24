霧台鄉部落廚藝學堂讓遊客採集傳統作物，藉由手作更瞭解原民文化。（林和生攝）

霧台鄉發展部落廚藝學堂，遊客透過手作體驗原民文化，成了近來最夯的遊程。（林和生攝）

山嵐繚繞、讓有著雲霧故鄉的霧台更顯神祕，近來部落推廣觀光有成，且師法泰國廚藝學校，發展出屬於魯凱族的部落廚藝學堂，透過採集食材、手作傳統美食，吸引不少親子客上山旅遊，深刻感受原鄉之美。

神山部落發展協會理事長劉美英表示，一直以來部落都思索著如何結合地方特色，發展出永續產業，有次曾至泰國旅遊的族人談到，當地市集會協助遊客現場採買食材，透過手作料理呈現在地美食，「正好符合部落調性」。

山林生活就是隨手取材，近年來族人便指引遊客，親自走進田間，採收當令食材如山芋頭、南瓜、龍鬚菜、紅藜、甲酸漿葉等，同時認識各種食材特性，接著透過手作製成當天午餐或甜點，邊玩邊做、邊學邊吃，過程有趣。

劉美英說，部落廚藝學堂希望傳承魯凱族對食物的堅持，從產地種植到餐桌都來自部落，由於反應熱烈，不少中北部遊客指名體驗，成為部落最流行的旅遊方式；族人也盼藉此號召更多部落青年返鄉加入，不僅發揚原民美食文化，更能推廣觀光旅遊。

茂林國家風景區管理處遊憩課長林美吟表示，這取之土地、用之土地的遊程方式，自然呈現食材美味，還將文化元素融入，吃完傳統美食就能瞭解原民文化，真的樂見部落發展出這屬於自己的生財之道。

(中時 )