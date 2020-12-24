萊豬將於元旦叩關，今(24日)立法院會表決進口萊克多巴胺豬肉的行政命令，其中，民進黨立委林淑芬和劉建國雖有出席，但棄權投票。資深媒體人謝寒冰對此直言，「其他人的良心都被狗吃了？」

林淑芬今早在臉書表態，這些年來為人民守護食安的堅持始終如一，無論是揭發頂新黑心油、校園禁用基改食品、落實食品標示等等，立場從未改變，顧及到國際外交經貿的情勢，開放是不得不的決定，我們希望管理的配套要具體落實。她直言，「若因堅持理念和價值而被黨處分，我坦然接受。」

對此，謝寒冰則在臉書說，立院表決大戰開始，民進黨除了林淑芬一人棄權外（應為林淑芬、劉建國兩人），「其他通通遵從女皇旨意成了黨的橡皮圖章，這是說除了林淑芬還勉強有點良心外（她也不敢反對），其他人的良心都被狗吃了」。

不少網友亦附和表示，「黨意大於民意＝一黨專制」、「只有顏色，沒有是非」、「只是棄權而已，還是不敢投反萊豬」、「黨凌駕於民不意外」。

【現場直播】立院決戰萊豬！朝野立委激烈攻防

(中時新聞網)