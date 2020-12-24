威潤(6465)今(24)日舉辦法人說明會，董事長湯潤闊表示，威潤目前坐穩日本是第一大品牌、北美第四大品牌，今年因為疫情，使得北美的4G換機潮受到影響，但依舊看好後續剛性需求，在明年值得期待，看好有很多ODM案子陸續加入，預估威潤明年營收至少相較今年有兩位數成長，2022年也確定會持續成長，除汽車外，威潤也打進機車市場，2022年將會開始放量，且逐年倍數成長。

湯潤闊表示，看好AI、5G將大力推動車聯網發展，今年威潤也跨入AI，也有和IC設計廠義隆(2458)合作，力拚成為同時提供軟硬體解決方案的全方位車聯網公司，目前也再找尋其他夥伴深化AI實力，湯潤闊認為，車廠都會走向電動車，但若要完全取代當前的汽車，仍還有討論空間，以產業特性來說，車聯網耕耘期很長，故若一般的電子產業較短的周期來看，威潤確實「有點委屈」，他更以特斯拉舉例，特斯拉在2010年首次上市時，股價僅17美元，雖然至今仍在虧損，但市場看好其成長性，今年股價一度最高衝上美元695元，故「投資特斯拉要用想像力、很多產業和概念型科技產品看的是未來，估值估不出來」，過去三年威潤也持續在積極轉型，走向美日高階市場，目前ODM產品線毛利率也約有45%，只是今年逢疫情關係，衝擊北美業績，但對明年威潤相當樂觀，已經看到很多機會。

湯潤闊表示，威潤坐穩日本是第一大品牌，北美近年來也是快速成長，目前已經為北美第四大品牌，截至今年第三季北美營收占比威潤總營收已達55%，日本、北美已經成為威潤重點市場，以產品架構來說，威潤目前以賣歐洲2G產品價格最低、單價約美金40元，3G產品約美金60~90元，4G產品單價則從美金90元到上百元。

在日本市場方面，威潤已經深耕達11年，先前透過承接日本Toyota專案，獲其認可並推薦給其他日本知名車廠，也承接日本知名車廠北美分公司車聯網通訊盒(T-Box)開發案、日本第二大機車製造商電動機車案、日本輕型車第一大品牌POC專案、成為日本最大汽車零件製造商正式供應商等，威潤更同時和日本前三大電信商有業務合作；至於北美市場，威潤有和Volkswagen合作，協助其墨西哥生產廠進行車輛生產流程監控，當時打敗北美兩大同業，拿下加拿大最大的國營電力生產企業標案訂單，和北美各大電信商緊密配合，搶攻3G轉4G換機潮商機，另外，威潤還拿下加拿大、美國密西根等政府標案。

威潤近期也宣布正與日本第二大機車製造商密切合作，開發用於該廠牌電動摩托車上需要安監控產品，預計2022年開始放量，第一年預估有10萬台、第二年上看30萬台，將呈現快速的倍數成長，屆時也將會明顯反映在公司營運。

(時報資訊)