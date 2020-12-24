因利率創歷史新低、投資及投機需求增以及貨幣寬鬆政策， 民眾認買房成為資金避險首選！根據永慶房屋網路會員調查，51％受訪民眾偏好房地產作為資金避險標的，此一比率更創10季以來新高。

永慶房屋業管部協理謝志傑表示，根據永慶房屋網路會員近期調查顯示，房地產不但是消費者資金避險的首選，其占比更較上季增加3個百分點，達51％，是10季以來新高。

謝志傑說，在全球各國大量印鈔，市場資金氾濫，消費者對於「錢變薄」的預期性心理，自然而然找尋保值避險的標的，而房地產價格具有僵固性，漲跌不若金融商品波動劇烈，同時具有收租效益，在國內目前低利環境持續的情況下，需要負擔的房貸利率也低，使房地產成為消費者心中最佳的資金避險標的。

至於認為黃金保值的占比則低於20％以下，在2019年第四季時，認為黃金和房地產可以保值的占比相差不遠，都落在35％上下，然而在今年第二季之後，看好黃金和房地產的占比明顯拉大。

(工商 )